Érezée: Quatre logements d’accueil temporaire pour les vitimes de violences seront aménagés à Amonines

Nous avions alors présenté le projet marchois de création d’une maison d’accueil pour les femmes victimes de violence se situent à Hollogne.

Un beau projet a également été retenu à cette occasion par le Gouvernement wallon, à savoir celui, dans le village d’Amonines (Érezée), de l’aménagement de quatre logements d’accueil temporaire, toujours destinés à reloger des personnes ou familles victimes de violence. La Commune d’Érezée bénéficiera pour ce projet d’une enveloppe de 1 755 000 € pour un projet estimé à quelque 2 millions d’€.

"Dans un cadre apaisant et verdoyant, à côté du home Philippin d’Amonines, face à la nouvelle plaine de jeux et d’un parc arboré, et à proximité de deux écoles primaires, ces quatre logements temporaires permettront d’accueillir dans le futur des personnes en détresse, le temps qu’elles puissent y voir plus clair, en toute sérénité et dans un climat propice à la reconstruction. Ces logements sont prévus pour accueillir des familles avec deux ou trois enfants. L’un de ces logements sera, en outre, adapté aux personnes à mobilité réduite, présente Julien Peter, le président du CPAS érezéen. En plus de ces logements, des locaux communs seront aussi aménagés: un local pour les consultations psychologiques, sociales, ou encore juridiques ; une salle de réunion et un espace multimédia. Ces infrastructures permettront à ces personnes fragilisées de trouver les ressources nécessaires à leur transition."

Des partenariats initiés

Pour initier ce beau projet, la Commune d’Érezée s’est entourée de plusieurs partenaires comme le précise Julien Peter: "C’est avec le service Olympe, qui prend en charge des violences conjugales et intrafamiliales en province de Luxembourg, que notre équipe sociale du CPAS travaillera. Ce service est composé d’une équipe pluridisciplinaire (psychologues, assistants-sociaux, éducateurs). Nous pourrons également compter sur d’autres partenaires tels que Intégra plus pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes et l’Association de Promotion du Logement" Mobilise Toit "pour la recherche d’une habitation."

Finalisation du projet espérée en 2026

Le président du CPAS souligne également le véritable travail d’équipe au centre de ce projet à vocation sociale: "Construire un projet aussi important ne s’est pas fait sans mal. Il convient de souligner le travail de toutes les personnes qui se sont impliquées dans son élaboration ou qui l’ont soutenu: le conseil de l’action sociale, le collège, toutes les équipes du CPAS, mais aussi l’échevinat des travaux, pour les aspects techniques."

Un projet que le président du CPAS érezéen, espère voir finalisé dans le courant de l’année 2026.