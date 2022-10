Erezée: l’automobiliste avait frappé un cavalier avec un club de golf

Et trois ans plus tard, les faits datant de septembre 2019, les protagonistes se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel de Marche. L’automobiliste étant poursuivi pour coups et blessures. Le cavalier, et son copain venu à son secours, n’étant pas juste là comme victimes. Mais bien aussi cités directement pas le prévenu. C’est-à-dire que ce dernier les a traînés personnellement devant le tribunal, s’estimant victime de violences de leur part.

Mais pour la subsitut Anne-Sophie Guilmot, seul l’automobiliste était fautif

Peine de travail et frais de justice à rembourser

Une vision partagée par le tribunal qui vient de se prononcer. L’automobiliste estimait que le copain du cavalier avait preuve de non-assistance à personne en danger. Le jugement, parle, à ce sujet d’une prévention "aberrante". Le tribunal juge, par contre, que l’automobiliste aurait dû "remercier" le copain de l’avoir retenu et de l’ "avoir protégé contre lui-même". L’automobiliste est condamné une peine de travail de 90 h ainsi qu’au paiement de tous les frais de la procédure.