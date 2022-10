Érezée: L’intervention communale au profit du CPAS sera majorée de 20% au budget pour faire face à la crise

Auparavant, le conseiller de la minorité Jean-François Collin s’interrogeait sur l’impact de la crise énergétique sur le CPAS érezéen. Réponse de son président Julien Peter: "Les budgets sont en cours d’élaboration. Nous avons prévu des montants plus élevés, mais cela sera-t-il suffisant ? Si nécessaire, nous pourrons agir via les modifications budgétaires. Les mois qui arrivent risquent, en effet d’être difficiles pour beaucoup, même pour des gens qui travaillent, mais avec des revenus plus modestes. On commence seulement à ressentir les tensions. Des citoyens commencent à venir frapper à la porte du CPAS."

Avant ce triste constat, le président Julien Peter a présenté la projection de la politique sociale locale, avec quelques chiffres pour le moins parlants: "En 2022, nous recensons 31 revenus d’intégration sociale (RIS) sur notre commune, ce qui est relativement stable par rapport à l’an dernier. Parmi ceux-ci, notons tout de même qu’il y a dix étudiants. Par contre, les aides équivalentes au RIS sont passées de 1 en 2021 à 15 en 2022. On notera également que 118 personnes bénéficient du fonds mazout et que plus de 5 000 repas à domicile sont distribués chaque année".

Un projet de 4 logements temporaires

Julien Peter a également la difficulté de l’offre en logement pour le CPAS: "Nous comptons actuellement deux logements d’urgence fortement sollicités cette année. Nous un projet de 4 logements temporaires qui seraient mis à disposition de personnes victimes de violence conjugale, le temps qu’elles puissent se reconstruire. On attend une réponse de la région wallonne pour la fin de l’année".

L’éclairage public communal sera coupé de minuit à 5h du matin

En fin de séance, le conseiller de la minorité Romain Vanbellingen s’interroge sur la position prise par la Commune dans le cadre de la crise énergétique.

Le bourgmestre Michel Jacquet lui répond: "Nous fermerons incessamment l’éclairage public communal entre minuit et 5h du matin, tout comme dans bon nombre d’autres communes. Cela a quand même été source de discussions. Car il a fallu mettre en balance l’économie réalisée par cette mesure, soit une trentaine de milliers d’€ seulement et la sécurité à laquelle peuvent prétendre les citoyens. Nous avons sondé la Zone de police qui nous a indiqué que les chiffres montraient que la plupart des vols avaient lieu en journée. La Commune va donc faire cet effort, plutôt symbolique, pour montrer un signal clair aux citoyens qui, eux aussi, doivent se montrer plus attentifs à leur consommation d’énergie".