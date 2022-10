Érezée : Fernand Pyr expose ses photos du gibier du Bois du Pays au home Philippin d’Amonines

C’est en treillis, l’équipement avec lequel il avait coutume de partir à l’affût, que nous reçoit Fernand Pyr (93 ans) au home Philippin d’Amonines. Ce dernier est tout bonnement intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer avec nous ses clichés animaliers pris au fil de plus de trente ans d’affût dans le Bois du Pays aux abords d’Érezée. "Chaque cliché à son histoire, explique ce natif de Verviers, qui a longtemps travaillé dans le secteur textile à Deinze et à Verviers avant de s’établir définitivement avec son épouse à Soy (Érezée). Ces photos représentent des heures et des heures d’affût en forêt. Je me plaçais souvent aux mêmes endroits, dans le Bois du Pays, aux abords des villages de Sadzot et Briscol", indique ce passionné de photographies depuis sa plus tendre enfance et qui a réalisé des milliers de clichés avec ses fidèles appareils Leica. Résidant depuis quelques mois au home Philippin d’Amonines (Érezée), cet alerte nonagénaire propose jusqu’au 30 novembre prochain de découvrir plus d’une centaine de ses clichés animaliers sur lesquels on retrouve de grands cerfs, des hardes, des sangliers…