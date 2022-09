Erezée: après un accroc avec un cavalier, un automobiliste le frappe avec un club de golf

Sous le coup de la peur et de la colère, il y a eu échange de mots. Mais l’automobiliste, originaire du coin, n’en est, lui, pas resté là. Il s’est rendu chez le cavalier, qui habitait aussi juste à côté, pour l’attendre. Non sans avoir fait un "frein à main" dans les graviers. Automobiliste qui explique avoir voulu prendre des nouvelles du cavalier. Il avait aussi pris dans son coffre un club de golf… avec lequel il finira par frapper le cavalier à son arrivée.

Et trois ans plus tard, les protagonistes se sont retrouvés ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Marche. L’automobiliste est poursuivi pour coups et blessures avec le club de golf, qui est même considéré comme une arme vu l’usage qui en a été fait.

L’automobiliste cite le cavalier et un copain devant le tribunal

Mais l’automobiliste s’estime aussi victime. Et il a lancé une citation directe contre le cavalier, c’est-à-dire qu’il l’a traîné personnellement devant le tribunal, ainsi que contre autre membre du groupe, qui circulait aussi à cheval, et qui s’était interposé. L’automobiliste dit, via sa défense, avoir réagi en état de légitime défense ou de provocation face à d’autres personnes qui le menaçaient. Et il demande donc son acquittement.

Mais pour la substitut Anne-Sophie Guilmot, il n’y a dans ce dossier, qu’une personne à qui on peut reprocher son attitude, à savoir l’automobiliste.

"On imagine mal un cavalier se mettre en danger avec son cheval en fonçant vers un véhicule en mouvement, dit-elle. Le prévenu va attendre la victime chez elle avec un club de golf. Tout cela dans l’intention d’en découdre pour un petit accrochage."

La représentante du ministère public réclame entre 10 et 12 mois de prison envers l’auteur du coup de club de golf, sans s’opposer à un sursis probatoire.

Les avocats du cavalier, Me Michel Ghislain, et de son copain qui s’est interposé, Me Pierre Neuville, demandent aussi au tribunal de bien définir les rôles.

"Mon client, qui est une personne intègre se retrouve ici par citation directe en se voyant même reprocher une non-assistance à personne en danger. C’est vraiment l’hôpital qui se fout de la charité. Car mon client a retenu l’automobiliste par les hanches pour éviter que cela dégénère."

Et l’avocat du copain du cavalier, en réponse, demande au tribunal de condamner le prévenu à verser des indemnités de procédure à son client. Jugement le 26 octobre.