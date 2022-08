La Commune d’Erezée adhère à ECETIA pour anticiper d’éventuelles réaffectations d’églises

Séance de conseil rapide jeudi soir où les conseillers ont approuvé, nonobstant l’abstention de Jean-François Collin et Thomsine Ponsard (min-Vivr’Action), l’adhésion à l’intercommunale liégeoise Ecetia. Le bourgmestre Michel Jacquet en explique les raisons : « Cette intercommunale a lancé une opération séduction à destination des Communes dans le cadre de la réaffectation des églises. Je pense qu’il faut s’entourer de spécialistes pour aborder ce sujet. Idélux tente de développer de mêmes projets, mais, au collège, nous pensons qu’il est plutôt sain de faire jouer la concurrence. Mais je tiens à préciser qu’il n’y actuellement aucun projet de réaffectation d’églises sur la table du collège. Mais ce sont des questions qui risquent bien de se poser dans les prochaines années. Et il faudra y être préparé. Ici, on enclenche seulement une dynamique ». Jean-François Collin, le porte-parole de la minorité Vivr’Action émet, quant à lui, quelques craintes. Intercommunale avec l’adhésion à la centrale d’achat d’IMIO concernant des audits de cybersécurité à destination des pouvoirs locaux. « La cybersécurité est devenue la préoccupation de nombreux pouvoirs publics et IMIO a saisi la balle au bond en proposant cette centrale de marché », précise le mayeur Michel Jacquet. Approbation à l’unanimité ensuite de la motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à l’assainissement des terres. Michel Jacquet justifie : « les motions, ce n’est pas notre habitude ! Mais reconnaissons que le décret Walterre est terriblement injuste et impacte financièrement les Communes. Ce sont des centaines de milliers d’€ qui s’évanouissent actuellement dans la terre. » J.B.