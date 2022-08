Érezée: Nouvelle rentrée compliquée pour l’école communale d’Amonines

L’école espère l’arrivée de huit enfants d’ici le 30 septembre

C’est donc un peu une bouteille à la mer, un appel de la dernière chance, que lance Noémie Puissant, directrice f.f. de l’école communale d’Amonines:"Nous avons malheureusement dû enregistrer le départ de certains enfants. Or, notre école communale risque tout bonnement la fermeture si, d’ici le 30 septembre, elle n’enregistre pas l’arrivée de huit élèves d’ici-là. En clair, il faudrait qu’à cette date, nous comptions 12 élèves en primaire et 8 en maternelles. Or, à l’heure actuelle, il nous manque 3 enfants en primaire et 5 en maternelle. Une dérogationpermet cependant de maintenir une école ouverte avec 80% de la population scolaire requise, mais durant deux ans seulement. Mais, nous ne pouvons plus activer cette dérogation car nous en avons déjà bénéficié."

Une situation évidemment stressante tant pour le personnel pédagogique que pour les enfants et leurs parents qui devraient alors trouver une autre école un mois après la rentrée scolaire en cas de fermeture de l’établissement.

L’immersion en anglais pour renforcer l’attractivité de l’école

Depuis plusieurs mois, l’équipe pédagogique de l’école et la Commune d’Érezée ont été créatives et proactives pour tenter de renforcer l’attractivité de cette petite école et éviter de revivre la situation de la rentrée dernière."C’est ainsi que nous proposons cette année l’immersion en anglais dès la 3ematernelle à raison de 10 périodes par semaine. Nous voulons également notre école ouverte sur le monde avec des pédagogies allant dans ce sens", précise la directrice.

Et pourtant, tant l’équipe pédagogique que la Commune d’Érezée refusent de se laisser abattre."Il faut saluer l’investissement et le dynamisme de l’équipe pédagogique qui n’a de cesse de trouver des solutions pour tenter rendre cette école pérenne. Du côté de la Commune, nous ne ménageons pas nos efforts non plus, L’école a été complètement réaménagée et remise à neuf avec de nouvelles peintures. La cour, qui était en surplomb, a été remise au niveau de l’école et un préau a été aménagé, indique Anne Daisne, l’échevine de l’Enseignement, qui refuse une nouvelle fois de céder à la fatalité.Il y a plusieurs semaines que nous lançons des messages tous azimuts, relayés notamment via la page Facebook de la Commune, Nous tentons de trouver les élèves manquants par tous les moyens, Nous garderons en tout cas espoir jusqu’à la dernière minute", conclut l’échevine érezéenne.

École communale d’Amonines: 086/47 79 28; ec002568.wixsite/amonines