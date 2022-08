"Les enfants sont encore 142 lors de cette dernière semaine. Au total, cet été, ce sont 703 enfants qui auront participé à nos stages", se félicite Fanny Widart, la gestionnaire du centre sportif local (CSL) d’Érezée, dont le centre sportif local est labellisé du titre honorifique "Adeps Commune sportive 2 étoiles".

Une offre de stages très diversifiée

Il est vrai que l’offre estivale était pour le moins variée avec des stages adaptés tant aux ados qu’aux enfants. Les ados ont ainsi pu tester leurs capacités d’aventure et de survie lors d’un stage "Seul face à la nature", mais aussi vivre des aventures dignes de Koh-Lanta en immersion à la côte belge. Outre les traditionnels stages plus sportifs (multisports, éveil au sport,…), les plus jeunes pouvaient aussi découvrir la vie à la ferme, en visitant différentes exploitations de la région: la ferme de Nallogne à Érezée, la p’tite ferme Balthazard, la visite d’Animalaine près de Bastogne, mais aussi contribuer à l’entretien du potager au centre sportif. D’autres encore ont pu plonger dans le monde fantastique de Vaiana, une héroïne de Disney.

"Nous avons vraiment tenté de proposer des stages qui sortent de l’ordinaire sur des thèmes variés, mélangeant à la fois activités culturelles et sportives. Avec encore une fois de nombreuses excursions lors de ces semaines enrichissantes pour les enfants", précise Fanny Widart.

Bientôt la rentrée sportive

Qui dit fin de l’été dit bientôt rentrée des classes, mais aussi reprise des activités sportives, prévue mi-septembre, avec là aussi de nombreuses disciplines au programme, tant pour les enfants que pour les adultes: aérobic, VTT/multisports, tennis, sport sur ordonnance, judo, marche nordique, école du mouvement, renforcement musculaire, bodystep,… et nouveauté cette année, du tennis de table pour les 7-12 ans.

Programme des activités sportives sur le site https://wallux.com/centre-sportif-erezee ou au 086/43 32 12.