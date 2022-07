"Cette belle aventure va enfin reprendre son cours habituel après l’annulation inimaginable de 2020 et l’organisation réduite en 2021 à la seule célébration, explique Jean-Marie Demelenne, l’un des Amis de Saint-Roch. Et cela pour le plus grand plaisir de tous les amis de ce pèlerinage aux racines ancestrales."

La messe traditionnelle en plein air sera célébrée à 10h30, en communion cette année avec le peuple ukrainien. Ce sera une première pour le nouveau curé du secteur, l’abbé Germain Dih.

Un trio de sonneurs de cors de chasse relèvera la fête de sa présence. La célébration sera suivie de l’apéritif offert à tous et du repas des retrouvailles. Au menu: barbecue pour les adultes: 20 € et pain saucisse pour les enfants: 3 €. Un château gonflable réjouira les petits.

Renseignements et réservations obligatoires au 0473/ 43 64 13 pour le mercredi 10 août au plus tard.