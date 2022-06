Erezée : trop chers les logements tremplins à Mormont ?

" En début de projet, on parlait de 400000 €, puis on est passé à 700000 €, et nous avoisinons maintenant le million d’euros pour deux petits logements tremplins. Stop ou encore? " s’est questionné le conseiller Jean-Marie Martin.

" Avec d’importants subsides " a rétorqué le collège.

«Un mauvais débat»

La minorité ne remet pas en cause le fond du projet mais sa forme. Pour le mayeur, c’est un mauvais débat. " Il s’agit de logements tremplins et non pas sociaux, avec un loyer modéré à condition que les locataires s’installent ensuite sur la commune. " dit-il. Un retour sur investissement est donc attendu par la commune. " Même si cela doit s’étaler sur 30, 40 ans " a encore souligné le bourgmestre qui a rappelé l’importance de la conservation du patrimoine local incarné par le presbytère.

Les choix de la CLDR

Concernant les montants, la majorité a expliqué que l’augmentation des matériaux impacte évidemment la masse financière du projet. Un projet dessiné par la CLDR, non sans conséquences, selon le collège. " La CLDR a voulu se montrer exemplative, notamment en termes d’énergie " a glissé le bourgmestre.

" Nous en avons pour 150000 € de système de chauffage , a renchéri Daniel Dumont. Ces choix coûtent cher. " Ces justificatifs n’ont pas semblé convaincre la minorité qui s’est montrée frileuse lors du vote (deux abstentions, quatre non). Pour la majorité, " on ne peut plus attendre ". Les travaux pourraient commencer en 2023.

1800000 € dans le cadre du PIC

Toujours dans le volet des travaux, Daniel Dumont a présenté les projets du Plan d’Investissement Communal (PIC). Des travaux qui s’élèveront à hauteur de 1800000 €, avec un million de subsides, et qui se concentreront principalement sur les voiries et trottoirs de plusieurs endroits de la commune.

Le permis de la zone de loisir de Biron (zone B), lui, est aussi passé entre les mains du conseil. Un marché de 20661€ HTVA a été voté dans ce dossier.