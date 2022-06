Outre les différents ordres du jour des intercommunales, on épinglera le dossier concernant la prochaine vente de bois. En règle générale, une telle vente n’est organisée qu’en automne. Voulant profiter d’un marché qui affiche une tendance favorable, la commune a souhaité en mettre une sur pied en cette fin de mois. Si ce n’est pas unique, c’est relativement exceptionnel à Erezée. La commune ne risque pas grand-chose, les lots pouvant ne pas être adjugés si le prix escompté n’est pas atteint. Ces lots seraient dès lors remis en vente dans quelques mois.

Le dossier FIC suit son cours

Le dossier FIC, lui, poursuit son chemin. FIC pour Fonds d’impulsion Communal. Ce projet transcommunal est financé à 50% par la province et à 50% par les communes. Quatre entités, ont décidé de s’associer: Erezée, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux. Via convention, ces communes ont délégué le dossier à la Maison du Tourisme "Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne." Son objectif est de miser sur le maillage en voies lentes, notamment en reliant le Ravel de l’Ourthe au futur Ravel de l’Aisne.