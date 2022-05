Érezée: 4500 pieds de vigne poussent depuis quelques semaines sur le Thier de Blier

Bientôt le village de Blier verra son nom lui aussi accolé sur des bouteilles de vins. Arnaud Dumont, Thomas Lescart, Frédéric Stiens et Maxime Collard se sont en effet lancés dans ce pari en plantant quelque 4500 pieds de vigne sur un coteau dominant le village de Blier (Érezée) et le camping du Val de l’Aisne. Un terrain en pente qui propose un point de vue inédit et ressourçant sur le village. "Ce projet est né autour d’un verre de Chardonnay partagé avec Thomas lors des fêtes de la musique en 2019, se remémore le Hottonnais Arnaud Dumont, animateur dans une école de cirque à Marchin, et qui entreprend actuellement des cours vinicoles et viticoles au Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet. Nous sommes tous deux, amateurs de bons vins. Notre idée un peu folle consistait à créer un vignoble et un chai sur Le Thier de Blier, qui prêtera son nom au futur domaine, Soit un terrain bien situé, bien orienté, au sol schisteux et rocailleux, appartenant à notre belle-famille, les Bissot. De fil en aiguille, Frédéric et Maxime, devenus depuis nos amis, ont intégré l’aventure."

Et début mai, le projet prenait véritablement son envol avec la plantation de 4500 pieds de vignes sur quatre parcelles du coteau s’étalant de-ci de-là sur une surface totale de 7 hectares. Les quatre amis y ont planté différents cépages: cinq cépages de blanc (chardonnay, rinot, divona, hélios et, bronner), johaniter pour les pétillants, divico et pinot noir pour le vin rouge.

Environ 5000 bouteilles espérées pour 2026

Ces quatre disciples de Bacchus se montrent particulièrement ambitieux. "Nous comptons produire du vin blanc, des vins pétillants, mais aussi du vin rouge. Nous souhaitons créer des cuvées généreuses, spontanées, créatives et peut-être aussi, un peu folles. Nous tablons sur une production de 50% en 2024, 90% en 2025 pour atteindre 100% de la production en 2026, soit environ 5000 bouteilles espérées les bonnes années" , poursuit Arnaud Dumont.

Ceux-ci ne se sont pas lancés dans cette aventure tête baissée. "Nous avons été conseillés notamment par le géobiologue Loïc Monseur qui a réalisé des études d’ensoleillement, d’analyses des sols et d’écoulement des eaux pour voir si le terrain se prêtait bien à la culture des vignes , précise encore Arnaud Dumont. Ensuite, avant la plantation, nous avons encore dû travailler le sol pour l’aérer et l’équilibrer."

Le projet semble fédérateur. Dans cette aventure, les quatre viticulteurs sont en effet aidés tant par leur famille que leurs amis, mais aussi par de futurs coopérateurs mais aussi des habitants du village, enchantés par cette belle initiative.

Un chai culturel en projet

À terme, les quatre viticulteurs ont bien d’autres projets liés à leur Domaine du Thier de Blier. "Des projets qui puisent leurs racines dans l’envie de faire les choses autrement, en accord avec les principes de l’écotourisme, souligne Arnaud Dumont On imagine, à terme, créer en dessous de notre terrain un chai culturel, un endroit dédié aux rencontres et au partage d’expériences, aux dégustations bien entendu. Nous pourrons y développer des relations avec les autres producteurs locaux, y faire jouer des groupes musicaux, y créer des événements culturels, C’est aussi le lieu qui à terme abritera notre chai."

À noter par ailleurs que la coopérative du Thier de Blier est en cours de formation. Tout qui est intéressé par ce projet peut contacter l’un des quatre viticulteurs.

www.thierdeblier, info@thierdeblier.be