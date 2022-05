Détention d’oiseaux: le chocolatier d’Erezée n’aura pas d’amende à payer

Au sein du sentier didactique "Birds and Bees" aménagé derrière la chocolaterie sise à Bristol (Erezée), l’unité antibraconnage a constaté en juin 2018, parmi les très nombreux oiseaux présents sur le domaine de 4 hectares, que douze d’entre eux posaient problème: sept nés sur place n’étaient pas bagués, et cinq étaient bagués de manière non-conforme.Me Vilaine, l’avocat du chocolatier, qualifiant de " délire " la tournure qu’a prise cette affaire , sachant que son client ne conteste pas les infractions et a remis les oiseaux qui posaient problème.