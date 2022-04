Érezée: Un auteur de projet pour mettre le patrimoine communal en valeur

De ce conseil, on retiendra notamment l’approbation d’un auteur de projet pour assurer la mise en valeur du patrimoine communal d’exception dans le cadre du Plan communal de développement rural (PCDR). Le bourgmestre Michel Jacquet précise l’ambition: "Un groupe a été créé pour réfléchir à la mise en valeur du patrimoine communal. Plusieurs projets ont émergé de ces réflexions mais on arrive tout doucement à la quadrature du cercle. Il est donc temps de désigner un auteur de projets pour voir ce qu’il est effectivement possible de réaliser, avec un montant prévu de 300000 € HTVA."

Les projets de mise en valeur déjà sur la table

Le bourgmestre énonce les projets sur la table: "On peut notamment citer l’aménagement d’une tour panoramique à Oster; d’un dispositif d’observation du village de Mélines à partir du village de Soy; l’aménagement des ruines du hameau de Laid l’Oiseau avec notamment le dégagement et la mise en valeur des ruines; l’aménagement d’un parking et de panneaux informatifs à proximité du monument de l’Armée secrète à Fisenne. On peut encore citer une table d’orientation, de tables de pique-nique et de panneaux informatifs à la chapelle Saint-Roch de Soy, des panneaux informatifs au château-ferme de Fisenne, des panneaux photos sur l’ensemble de la commune, l’organisation d’un événement et enfin le développement d’une application mobile et d’un road-book."