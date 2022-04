Un concert classique en soutien à l’Ukraine à la chapelle de Hoursinne

Les amis de la chapelle expriment toute leur gratitude au nombreux public, aux bénévoles du village, et surtout aux musiciens qui ont apporté à cet événement, avec générosité, toute leur chaleur artistique et humaine.

Une conversation très touchante s’est également tenue en visioconférence avec Katerina Moskvichova et Irina Shylkina de la ville d’Odessa. "2500 € leur seront versés ce mercredi 20 avril en soutien à leur action bénévole auprès de cette population plongée dans une misère extrême: nourriture, soins médicaux, supports psychologiques, explique l’un des organisateurs du concert. En retour et en remerciement, elles nous enverront des photos et des vidéos que nous exposerons à la chapelle."

Rappelons par ailleurs que la chapelle aux bois à Hoursinne a été construite après la guerre 40-45 par les habitants du village en souvenir de ces nombreux combattants des armées de l’ombre très actifs dans la région.

L’ASBL Chapelle aux bois a comme objectif de remettre en vie ce symbole en fonction du mode actuel de vie rurale, lui donner une vie propice à la culture et à la création artistique

Le duo Phoebus en concert ce dimanche 24 avril

La chapelle aux bois accueillera encore un concert ce dimanche 24 avril à 17h avec le duo Phoebus. Le percussionniste Martin Descamps et la violoniste Hélène Petit, deux jeunes et talentueux artistes, s’y produiront au violon et au marimba et interpréteront notamment des œuvres de Mozart, Debussy, Ravel,…

PAF : 10€. Réservations souhaitées au 0489/41 79 05; www.valonio.com/chapelleauxbois/