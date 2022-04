Passionné d’oiseaux et de biodiversité, le chocolatier d’Erezée dont la réputation dépasse les frontières de la province, se retrouve devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour avoir commis des infractions environnementales en matière de détention d’oiseaux. À l’arrière de la chocolaterie sise à Briscol (Erezée), il a aménagé un sentier didactique et des volières sur un domaine de 4 hectares. Un projet baptisé "Birds and Bees" pour lequel il a investi environ 500000 € rappelle Me Vilaine, conseil du chocolatier.

En 2017, parmi les très nombreux oiseaux présents sur le site, douze posent problème. Cinq dont les bagues sont non conformes. Sept qui ne sont pas bagués. " Cinq bagues non conformes de deux millimètres pour des oiseaux achetés en Flandre en toute légalité, souligne Me Vilaine. Quant aux sept autres oiseaux, ils sont nés sur site dans les volières. "

Des infractions constatées lors d’une visite domiciliaire d’agents de l’unité anti-braconnage accompagnés de policiers.

Parce qu’il a refusé de payer l’amende

" On ne parle pas d’oiseaux exotiques, de tenderie (NDLR: capture d’oiseau sauvage), d es agents du DNF constatent que les oiseaux sont élevés dans des conditions optimales. Et là, on repart dans un autre délire, puisque le Parquet se saisit du dossier", s’exclame Me Vilaine. Son client, qui ne conteste pas les infractions, écope d’une amende administrative de 2000€ qu’il refuse de payer, estimant qu’un rappel à l’ordre suffisait.

C’est ainsi que le dossier a abouti devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Un premier jugement a été rendu en l’absence du prévenu, faisant défaut. Il a fait opposition de ce jugement et représenté par son avocat conteste la peine.

Il sollicite une suspension du prononcé.

Le procureur de division Dimitri Gourdange requiert la confirmation du jugement. " C’est bien de faire un parcours nature, de sensibiliser à l’environnement, mais auparavant il faut balayer devant sa porte et s’assurer que tout ce qu’on fait est bien légal. "

Le jugement sera prononcé le 17 mai.