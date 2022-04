« Nous sommes un club de village, sans équipes de jeunes depuis longtemps, explique Pierre Bissot, le président. Nous avons toujours réussi à trouver des joueurs dans la région malgré cela, en collaborant avec Oppagne, en profitant des déboires de certains clubs comme Barvaux ou Durbuy. Ou encore en attirant les copains de mes 4 enfants qui ont tous joué à Amonines. C’est devenu de plus en plus compliqué d’attirer des joueUur, nous étions sur la corde raide depuis quelques années. Cette fois, le départ de plusieurs cadres a été fatal. Nous avons remué ciel et terre pour trouver des joueurs, mais sans un euro, c’était trop compliqué. Je remercie Roger-Pierre Neuville et Pierre Henrottin qui ont aussi tout tenté. Et j’en profite pour remercier Roger-Pierre pour ces sept années chez nous ainsi que son épouse. »

Le club, qui est propriétaire de ses installations, continuera de vivre avec une équipe réserve. Et avait aussi tenté de collaborer avec Mormont. « Nous avons été bien accueillis mais aucun des deux clubs n’avait à y gagner finalement. Le club a vécu des années exceptionnelles et l’ambiance a toujours été excellente à Amonines, y compris cette année. On ferme un chapitre sans regret, ainsi va la vie d’un club de village où il n’y avait pas de jeunes ».

Si Amonines se sauve sportivement en 2C, il y aura un descendant en moins en P2 (sur l’ensemble des trois séries, donc ce ne sera pas nécessairement un club de 2C). Si Amonines est relégué, son retrait n’aura aucune incidence en termes de montées/descentes pour les autres clubs.