La chorale éphémère: un atelier du centre culturel de Durbuy qui séduit à Barvaux (vidéo)

Toutes et tous participaient en fait à une nouvelle session de l’atelier "Chorale éphémère", proposé depuis trois saisons déjà par le centre culturel de Durbuy.

Le plaisir simple de chanter ensemble

Sur scène, ces chanteurs d’un soir sont accueillis par le chef de chœur, Antoni Sykopoulos, diplômé du Conservatoire de Verviers, "Une chorale éphémère, c’est évidemment très particulier car personne ne se connaît dès le départ. Il n’y a aucun public dans la salle. Il n’y a absolument aucune volonté de performance au sein de cet atelier. Tous sont réunis pour le plaisir de chanter ensemble, de la rencontre, explique ce véritable amoureux de la musique à la passion contagieuse. Concrètement, au cours de cette soirée, les participants apprennent deux chants en trois heures. Après un petit échauffement corporel et vocal, je leur apprends quelques méthodes quelques trucs de chant. Le groupe est ensuite partagé selon les tessitures, de voix: un pupitre de sopranes, un de mezzo plus grave et un pupitre avec les hommes. à un moment donné, tout le monde chante ensemble tandis que je les accompagne au piano et ça sonne ! Ça sonne parfois même comme si on avait travaillé ces chants durant des semaines. C’est ça la magie du chant !"

Durant la séance, Antoini Sykopoulos, très pédagogue livre, non sans humour, quelques notions de chant et propose quelques exercices notamment de projection, de résonance et d’agilité de la voix. "Savez-vous que la voix, c’est un peu comme les muscles d’un sportif, elle doit se chauffer pour s'exprimer au mieux. Deux muscles sont ainsi particulièrement mis à contribution lorsque l'on chante : le diaphragme et le périnée"

The Mamas & the Papas et Stromae

Concrètement, lors de cette soirée, les quarante choristes d’un soir ont répété et interprété deux chansons: Ta fête de Stromae et California Dreamin’des Mamas & the Papas dans la version française réarrangée par les Enfoirés en 1992.

Le résultat après seulement trente minutes de répétition est tout simplement bluffant.

"Les participants viennent dans un but de convivialité, pour sortir de leur zone de confort. estime Antoni Sykopoulos. Beaucoup ont cette passion du chant bien souvent chevillé en eux mais n’osent parfois pas l’assouvir. Et, ici, lors de cette soirée pas comme les autres, certains se découvrent chanteurs ou chanteurs."

Des listes d’attente à chaque session

Une chose est sûre. Cet atelier, proposé depuis trois ans, est l’un des grands succès du centre culturel durbuysien, comme en témoigne l’une de ses animatrices Anne-Christine Charlier: "La chorale éphémère affiche complet à chaque organisation. C’est pour le moins incroyable. Il y a même des listes d’attente. Cette fois encore, il y avait 7 personnes sur liste d’attente. La jauge est de 40 participants. On ne s’attendait vraiment pas à un tel succès. La prochaine session est prévue le vendredi 8 décembre et il ne reste déjà plus que quelques places !".

Renseignements: 086/21 98 70 ou info@ccdurbuy.be ; www.ccdurbuy.be