Vivre Halloween jusqu’au 4 novembre à Durbuy Adventure Valley

"Grâce à notre trouillomètre de la peur, les visiteurs pourront juger s’ils souhaitent ou non affronter leurs craintes et partir à la découverte de ces mystérieux univers, explique Carole Dochain, chargée de communication à La Petite Merveille (LPM). Notre équipe créative a mis un point d’honneur à favoriser l’accès pour tous. C’est pourquoi, les enfants pourront braver les zones"kids friendly"pour s’initier à l’atmosphère d’halloween tout en douceur."

Lors d’une soirée "classique", les effectifs de Durbuy Adventure Valley s’élèvent à environ 55 personnes. "Pour assurer une gestion optimale du grand week-end halloween (NDLR: du 28 au 31 octobre), ce nombre est revu fortement à la hausse, ajoute-t-elle. La préparation de l’événement mobilise quant à elle de nombreuses ressources, telles que la maintenance, les éclairagistes, les graphistes pendant plusieurs jours,…"

Le parc d’aventure durbuysien tire un bilan très positif des précédentes éditions. "Chaque année, nous retravaillons malgré tout le concept pour encore l’améliorer et proposer des nouveautés tout en gardant l’identité propre de l’événement, précise la responsable. Nous tenons à ce que ce dernier reste accessible à tous et réponde au mieux aux attentes des petits et des grands."

Infos pratiques: Tickets en ligne (réservation obligatoire): https ://halloween.adventure-valley.be Le ticket promenade coûte 13 € pour les enfants de moins de 12 ans et 17 € par personne à partir de 12 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Réduction pour les groupes.