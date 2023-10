Forte affluence le week-end dernierà la Fête de la bière, du pain et du fromage à Durbuy Vieille-Ville

Le syndicat d’initiative de Durbuy organisait la 29 Fête de la Bière, du fromage et du pain dans le parc Roi Baudouin.

Sur place, on pouvait retrouver: La Durboyse, la Brasserie Minne, Légender, la Durbuy Z, la Lupulus, la boucherie Bodson, la microbrasserie TR114, la Planche à Papa, la brasserie de Durbuy, Les 4 saisons, la brasserie de Charleroi, la Brasserie Philippe, la Brasserie du Comte Hener, la brasserie Saint-Monon, la Lesterny, le bar à vins Le Pressoir, la brasserie Léopold 7, la fromagerie du Samson, la brasserie Bertinchamps, le Château de Durbuy et le Fumé des Ardennes.

La Fête de la Bière, du fromage et du pain a attiré la foule. "Habituellement, on organise la fête au mois de septembre. Cette année, elle se tenait un mois plus tard et on appréhendait quand même le public et la météo. Finalement, il a fait super-beau pour un mois d’octobre et il y a plus de monde que l’an dernier", conclut avec fierté Nicolas Lambot, membre du Syndicat d’initiative de Durbuy.