Meurtre de Tarzan : la Cour de cassation a tranché, les peines sont définitives

C’était le 30 août 2020, à Bomal. Mélissa Sauvage avait convaincu son ex-compagnon, Renaud Dessart, et un copain, Fabrice Duchesne, de l’accompagner pour "faire une visite" à son père, Antoine Marchal, surnommé Tarzan. Elle avait manifestement des comptes à régler avec lui, en rapport avec son enfance qu’elle avait qualifiée de martyre. Elle dira tout au long du procès devant la cour d’assises du Luxembourg, qui a siégé fin mars dernier, qu’elle voulait lui faire avouer les abus sexuels qu’il aurait commis sur sa plus jeune sœur. Ces prétendus abus n’ont jamais été objectivés et, a fortiori, aucune action judiciaire n’avait jamais été intentée. Craignant pour sa sécurité, dit-elle, elle s’était fait accompagner de deux hommes.