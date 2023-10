La voie du silence: les oeuvres d'André Sprumont, 85 ans, à voir à Durbuy

Si comme il le dit, l’art est une projection de son auteur, on imagine le monde d’André Sprumont, simple et complexe à la fois, sensible et poétique, tout en nuances et en contrastes: "La peinture est un lieu magique où se rassemblent les hommes, des hommes unis dans le rêve, là où l’inconnu n’existe que pour mieux fuir le chaos."

Discret, presque effacé, le peintre dit encore: "L’artiste donne à voir puis se retranche au-delà du silence. Son travail est fini." Fini ? Que nenni ! Chaque jour, depuis 63 ans, André Sprumont recommence et cherche sans cesse à aller au-delà de ses limites. Ses peintures sont une infinitude de genèses, de "noyaux" sur le point d’éclater. Sur le point seulement.

Et c’est dans l’abstraction qu’il s’est trouvé, parce qu’elle offre quelque chose de lyrique et de plus intéressant dans l’expression, une liberté d’interprétation sans doute. Dans l’abstraction peut-être aussi parce qu’elle lui permet de s’effacer lui-même pour mieux laisser "parler" ses œuvres, dans le silence, silence de la création, silence de la contemplation.

André Sprumont n’a pas toujours versé dans cette technique. Selon lui, il n’est de bon artiste abstrait que celui qui est capable aussi de faire dans le figuratif: "C’est impossible de savoir-faire de l’abstraction sans savoir dessiner. Le dessin, c’est la base de tout." Alors il a aussi dessiné, peint, sculpté, fait de la céramique et écrit. Artiste complet ? Peut-être, mais en tout cas toujours en recherche, jamais satisfait.

Sur les quelque 1 000 œuvres qui dorment dans l’atelier du peintre, le DHAM en a sélectionné 120. Pas simple et trop pour une seule exposition ! André Sprumont sera donc présenté en deux temps, pour donner un aperçu de ses 63 ans de travail.

La Voie du silence est à voir, en partie I, jusqu’à début décembre. La Voie du silence en partie II, à partir de mi-décembre.

D’autres artistes complètent la rétrospective André Sprumont. Marcel Lucas avec des aquarelles très colorées sur le thème des signes du zodiaque, Gaudi, et des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et Ann Noël, jeune talent, originaire de Namur, récemment diplômée de l’Académie des beaux-arts de Namur, adepte de l’art brut.

Le 7 octobre: visite guidée du DHAM pour personnes malentendantes avec Catherine Simon.

Suivie d’une visite des Topiaires et de Durbuy avec dégustation de produits locaux.

Réservation Durbuy History and Art Museum: www. DHAM. be