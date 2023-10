Durbuy: Sans deux de ses échevins, Philippe Bontemps brigue un 4e mandat de bourgmestre

Dont la 1re échevine Laurence Jamagne et l’échevin des Finances, Fabrice Sarlet.

Véronique Balthazard et Freddy Paquet ne sont pas repartants

Il n’empêche que si la sérénité l’habite légitiment, Philippe Bontemps devra composer en 2024 avec les retraits de sa liste de deux de ses échevins. Véronique Balthazard et Freddy Paquet ont en effet annoncé qu’ils n’étaient pas repartants.

"J’irai évidemment au bout de mon mandat actuel mais je ne me représenterai plus, et ce tant aux communales qu’à la Province, confirme l’échevine Véronique Balthazard, par ailleurs conseillère provinciale. J’arrête après 18 ans de présence au conseil, dont 12 en tant qu’échevine. Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie. Il est temps de donner priorité à ma famille."

Quant à Freddy Paquet, il avance, entre autres raisons: "Mon âge tout d’abord. J’en suis à 42 ans de vie politique, dont 19 comme échevin des Travaux, depuis 2005. De plus, la pression, notamment celle venant des réseaux sociaux, devenait fatigante. Tout comme la complexité administrative sans cesse croissante."

Liste du bourgmestre: les négociations toujours en cours avec le MR

En 2018, la Liste du bourgmestre, composée d’une large majorité d’Engagés, s’était ouverte à quelques candidats apparentés au MR. Quatre siègent aujourd’hui au conseil, dont l’échevin de la Culture et de la Jeunesse, Pablo Docquier, et le président du CPAS, Arnaud Delzandre, tous deux repartants.

La volonté des deux partenaires (Engagés et MR) semble bien de repartir au front ensemble. Il n’empêche que les négociations sont encore en cours. Et le MR, avec une locale redynamisée ces dernières années, veut pouvoir compter plus encore sur la Liste du bourgmestre. "La volonté est clairement de poursuivre l’excellent travail entamé avec la liste du bourgmestre. Il n’en reste pas moins que nous voulons être mieux représentés sur celle-ci", souligne Pablo Docquier. "Nous espérons en tout cas compter plus que les cinq candidats des dernières communales", ajoute pour sa part Arnaud Delzandre.

Que se passera-t-il si le MR n’obtient pas ce qu’il désire ? Pourrait-il créer sa propre liste ? La réponse devrait intervenir très bientôt. "Nous aurons en effet une dernière phase de négociation avec la liste du bourgmestre mi-octobre", précise Diego Bellière, le président de la section durbuysienne du MR.

L’inconnue Francis Dumoulin

Une rumeur insistante flotte également ces derniers jours sur la place publique durbuysienne, à savoir que l’ancien 1er échevin Francis Dumoulin qui s’était retiré de la vie politique communale il y a un peu plus de 5 ans, tenterait de créer une nouvelle liste. Info ou intox ? Si la rumeur se concrétise toutefois, cela pourrait bien rebattre quelques cartes. Contacté, le principal intéressé ne désire faire aucun commentaire à l’heure actuelle. Wait and see donc…