Incendie: une personne âgée sauvée par les ambulanciers à Barvaux

Lors de l’appel aux secours, le témoin a signalé qu’une personne était coincée dans les lieux touchés par le feu. Ce sont les ambulanciers, premiers arrivés sur place, qui ont pris en charge cette personne et l’ont sortie du bâtiment. Une auto-échelle et une citerne des postes de Hamoir et d’Érezée sont intervenues sur les lieux du sinistre.

Selon les secours, l’incendie a été rapidement maîtrisé et les dégâts sont modérés. Le feu serait resté limité à la cuisine. La maison est toujours habitable.