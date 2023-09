700 jeunes issus de la construction réunis à Durbuy Adventure Valley (vidéo)

Augmenter de 20% le taux d’insertion dans les filières de formation

Dès 9h vendredi, le parc d’attractions durbuysien s’est rempli de jeunes doués de leurs mains et qui ont choisi de se former aux métiers de la construction.

Lors de cette journée "Builder Games", les élèves et apprentis qui terminent leur cursus dans une option construction de l’enseignement technique, professionnel ou en alternance ont été invités à participer à un parcours. Celui-ci avait pour but de renforcer l’esprit d’équipe, le savoir-faire et les compétences techniques. Une journée sous le signe du soleil suite au constat de Constructiv et des partenaires sociaux du secteur de la construction en Wallonie. "Nous avons une grande préoccupation depuis quelques années, explique Pierre-Paul, Yerlès, directeur Wallonie chez Constructiv. Plus encore depuis la crise sanitaire et avec le plan de relance pour lequel le secteur est fortement sollicité. Nous avons un gros problème de main-d’œuvre qui s’est accentué ces derniers temps."

En effet, ces dix dernières années, on recense entre 30 et 40% d’élèves en mois en filière qualifiante construction. De plus, entre 30 à 40% de jeunes qui terminent leur cursus entrent réellement dans le secteur par la suite. "Notre objectif est d’augmenter ce chiffre, reprend Pierre-Paul Yerlès. Ce projet de"Builder Games"vise à créer une émulation chez les jeunes qui ont déjà fait un pas vers le secteur, en les amenant à créer une dynamique au sein de leurs classes. Le but est qu’ils puissent parler avec satisfaction de leur choix professionnel et que cela puisse créer un intérêt chez les jeunes qui leur sont proches. Une valorisation plus qu’importante puisque le secteur de la construction n’a pas forcément bonne image."

D’ici 2023, l’objectif est d’augmenter de 20% le taux d’insertion dans les filières de formation.

Caroline Simar, Électricienne : "On peut aussi travailler avec ses mains dans la vie !"

"Je suis en option électricien-mécanicien à Wavre. Je souhaite devenir électricienne dans l’aviation, c’est une vraie passion. Beaucoup de gens pensent que c’est moins intelligent de travailler avec ses mains, alors qu’il faut beaucoup de connaissances. Il ne faut pas travailler qu’avec sa tête dans la vie."

Benjamin Evrard, Maçon : "Maçon: c’est pour moi le meilleur métier du monde !"

"Je suis actuellement l’option maçonnerie. C’est un métier important. Nous fabriquons des maisons et bien d’autres choses. Une journée de teambuilding comme celle-ci nous permet d’avoir une belle visibilité. J’encourage les jeunes à venir parce que c’est le meilleur métier du monde."