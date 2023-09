Durbuy : Sept menhirs, découverts lors des fouilles entamées en 2019, viennent d’être redressés à Wéris

Les archéologues de l’Agence wallonne du Patrimoine wallon (AWaP) l’avaient annoncé au printemps dernier: sept menhirs découverts lors des fouilles entamées en 2019 et présentés au grand public en avril dernier allaient être redressés et réalignés dans le Champ de la Longue Pierre à Wéris, là où ils ont été découverts par l’archéologue de l’AWaP, Christian Frébutte et son équipe.

Une opération inédite et impressionnante qui s’est déroulée la semaine dernière. C’est la SPRL Ninane qui, au moyen de deux grues, a redressé les sept mégalithes, dont le plus imposant pesait tout de même 9,2 tonnes. Une opération qui a allié dextérité et minutie.

Wéris: les secrets enfouis du néolithique (vidéo et photos)

Ces sept menhirs ont été relevés à l’endroit exact où ont été découvertes leurs fosses d’érection. D’après les archéologues, ces derniers ont été érigés il y a environ 5 000 ans et auraient été abattus dans le courant des 16e ou 17e siècles.

Des panneaux didactiques et un sentier prochainement aménagés

"Des panneaux didactiques et un sentier pédestre permettant au public d’accéder au site seront prochainement aménagés en collaboration avec les archéologues de l’AWaP et la Maison des Mégalithes de Wéris", explique le président de cette dernière, l’échevin Freddy Paquet, par ailleurs propriétaire de cette parcelle.

Rappelons encore qu’au printemps dernier, un autre terrain de fouilles, situé à une vingtaine de mètres, avait lui aussi permis de mettre au jour de nouveaux menhirs. Après étude, des derniers ont, eux, été réensevelis par mesure de protection.