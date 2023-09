Vendanges dans le Beaujolais: Les Bomalois ont récolté 1 708 kg de raisins sur leur parcelle à Fleurie

Durant toute l’année, c’est le comité de jumelage de Fleurie qui entretient les vignes de cette enclave bomaloise en terre beaujolaise.

Mais, le week-end dernier, ce sont bien une vingtaine de Bomalois qui se sont rendus à Fleurie pour prendre part à leur quatrième vendange. "Cette année, nous étions nombreux, explique Pascal Delzandre, le président du Syndicat d’initiative de Bomal. Nous sommes 28 bénévoles en tout, aidés par quelques jumeaux fleuriatons."

Les 1 708 kg de raisins récoltés sur la parcelle bomaloise représentent entre 1300 et 1400 bouteilles. ©

Entre 1300 et 1400 bouteilles

Ce samedi 9 septembre, la journée a débuté par l’accueil des Bomalois à la cave coopérative de Fleurie. Et c’est dans la bonne humeur que les jumeaux se sont rendus sur la parcelle bomaloise où ils ont récolté 1 708 kg de raisins pour la prochaine cuvée. "Cette année, les vendanges sont un bon cru. Nous avons récolté plus de raisins que l’an dernier, ajoute Baptiste Depardon, le président du comité de jumelage de Fleurie. Cela équivaut à environ 1 300 ou 1 400 bouteilles."

Après une journée de labeur, les 28 Bomalois et Fleuriatons se sont réunis chez Baptiste Depardon pour passer une belle fin de journée tous ensemble. Et les Bomalois attendent d’ores et déjà avec impatience l’arrivée de leur "Beaujolais Village" prévues pour 2024.