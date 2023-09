Un Durbuyssimo de haut niveau du 20 au 22 octobre

Le week-end des 20, 21 et 22 octobre prochain, le Festival International de Musique classique Durbuyssimo connaîtra sa 51e édition. Avec, une fois de plus, une programmation de très haut niveau, où se retrouveront des artistes et des ensembles de renommée internationale. Et la variété des genres séduira sans nul doute les mélomanes de tous les âges !