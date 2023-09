Prendre du plaisir: le leitmotiv de la saison 2023-2024 du centre culturel de Durbuy

"Celui d’assister à des performances live devant vos yeux et non derrière des écrans, insiste François Mawet dans son édito préfaçant la brochure de présentation de cette saison 2023-2024. Le plaisir de se laisser submerger par des émotions que seul ce type de prestations peut susciter. Le plaisir de partager des moments en duo, en famille, entre amis ou même avec des personnes rencontrées le soir même. Le plaisir d’apprendre, de créer, d’échanger… en proposant une culture accessible, ouverte, porteuse de sens et rassembleuse."

Une saison dont nous vous livrons ci-dessous, de manière non exhaustive, quelque temps forts.

1. Musique

La saison débutera en force dès ce samedi 30 septembre avec d’emblée l’un des coups de cœur de la saison avec le concert du groupe Ykons, Un groupe qui s’apprécie en live tant ses membres sont irrésistibles.

Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, le festival international de musique classique de Durbuy, Durbuyssimo, reviendra pour une 51e édition, avec quatre concerts au programme: Juke-Box Opéra le vendredi 20 octobre avec Julie Mossay, l’orchestre de la Fondation Baron Grumiaux et le jeune talent Aurore Geraerts le samedi 21 octobre ; et enfin le Quatuor Akhtamar le dimanche 22 octobre. Et toujours dans des lieux d’exception de la commune de Durbuy.

Juke Biox Opera avec Julie Mossay sera proposé dans le cadre de Durbuyssimo, le festival international de musique classique de Durbuy. ©– Alice Piemme

Autre temps fort, le groupe Bandits pour un concert rock et country à destination du jeune public, dès 4 ans, à apprécier le dimanche 3 décembre, juste avant la Saint-Nicolas.

Autre coup de cœur du centre culturel le samedi 16 décembre à l’église de Tohogne avec Kowari, un projet instrumental à l’univers cinématographique et aux influences électroniques, entre néoclassique et electronica.

Le metal ne sera pas oublié avec un concert showcase, tremplin du Durbuy Rock Festival prévu le dimanche 11 février 2024 à la salle Mathieu de Geer.

2. Théâtre

Le vendredi 3 novembre, à la Chapelle de Verlaine, la Compagnie Renarde Noire proposera Celles qui veillent, un récit conté et chanté évoquant les 7 femmes du village de Jenneret jugées en sorcellerie au début du XVII siècle.

Le mercredi 3 janvier, le festival Noël au théâtre fera escale à la salle Mathieu de Geer avec Semilla, un spectacle à destination du très jeune public.

Moment fort de la saison, le spectacle Tacoma Garage, entre ciné-concert, stand-up et vlog théâtral, qui évoque l’odyssée musicale du groupe The Sonics.

L’un des temps forts de la saison théâtrale sera sans conteste "Tacoma Garage", un spectacle entre ciné-conert et stand-up qui évoque l’odyssée musicale du groupe The Sonics. ©– Debby Termonia

Autre coup de cœur du centre culturel durbuysien le samedi 9 mars 2024, le spectacle Iphigénie à Splott livre l’itinéraire trash et percutant d’une fille paumée, sacrifiée par la société, qui se bat pour survivre.

Iphigénie à Splott ou l’itinéraire trash et percutant d’une fille paumée, sacrifiée par la société, qui se bat pour survivre ©

Le samedi 23 mars, le centre culturel proposera encore une conférence-débat Des complexes et vous qui devrait vous décomplexer.

3. Expositions

Il y en aura absolument pour tous les goûts cette saison au rayon des expositions à, la Maison Legros de Barvaux. Toutes les disciplines seront au programme: de la peinture avec l’artiste bomaloise Céline Dielman du 16 septembre au 1er octobre ; de la céramique avec les artistes Emmanuelle Remy, Évelyne Collard, Isabelle Debois et Sylvie Ponthier du 14 au 29 octobre ; de la gravure du 9 au 22 décembre avec Wilo ; à nouveau de la peinture du 10 au 25 février 2024 avec Georgia Tsakiridis et du 9 au 24 mars avec Marie-Rose Ceccato, du 6 au 21 avril avec Colette Goosen et enfin, du 18 mai au 2 juin avec Katka Strnadova.

Wilo, artiste à découvrir en exposition à la Maison Legros de Barvaux du 9 au 22 décembre. ©

4. Ateliers

Le centre culturel proposera une nouvelle fois de nombreux ateliers: Atelier Lez’Arts pour explorer 5 modules artistiques au fil de la saison ; zéro déchet, chorale éphémère, théâtre avec le Théâtre des Travaux et des Jours, danse créative avec le CEC l’Atelier ; Bulles d’arts (vannerie, voie du thé, tataki Zomé ou la poésie du végétal…) et bien d’autres encore…

5. Divers

Autres moments forts de cette saison, le festival Anima les samedi 24 et dimanche 25 février 2024 ; le festival "à travers champs" au début mars et la 1re édition du Jenneret’stival, des spectacles à vivre en famille dans la cour de la ferme-château le samedi 6 juillet 2024.

Le 6 juillet 2024, le Jenneret’stival proposera des spectacles à vire en famille dans la cour du château-ferme. ©

Programme complet sur www.ccdurbuy.be. Informations et réservations au 086/21 98 70 ou via resa@ccdurbuy.beet culturama.click