En Luxembourg, la météo maussade de l'été a fait chuter le tourisme d'un jour

Au parc Chlorophylle, la fréquentation est en baisse de 15% en juillet et de 25% en août, avec respectivement 12 440 entrées, au lieu de 14 697, et 12 381 au lieu de 16 525, à la même période en 2022. "La dernière semaine de juillet et la première quinzaine d’août ont été marquées par la pluie et des températures trop fraîches pour la saison, souligne Priscillia Modave, assistante de direction. Cela dit, la météo n’explique qu’en partie la diminution du nombre de visiteurs. La suppression des restrictions liées à la crise sanitaire a, semble-t-il, boosté les séjours à l’étranger."

Ces trois semaines de pluie ont, en tout cas, dopé la fréquentation d’Houtopia à Houffalize. Le site enregistre, en effet, une hausse de 15%. "Nous avons très bien travaillé, se réjouit la directrice Delphine Didriche. Les visiteurs ont profité pleinement des activités intérieures et, dès qu’il y avait un rayon de soleil, de la plaine de jeux. La modification du calendrier scolaire a compliqué l’organisation mais n’a pas fait chuter la fréquentation. La première semaine de juillet, nous affichions complet grâce aux écoles."

À Durbuy, le Labyrinthe n’a pas fait le plein de visiteurs, lorsque la météo n’était pas au beau fixe, mais les gestionnaires espèrent faire mieux en septembre. L’attraction sur le thème des dinosaures reste, en effet, accessible jusqu’au 1er octobre. L’échevin du tourisme Pablo Docquier qualifie la météo estivale de catastrophique. "Les touristes d’un jour ne sont pas venus. Les hébergements de vacances, comme les gîtes, ont affiché un bon taux d’occupation et le secteur Horeca ne se plaint pas."

Même constat à La Roche-en-Ardenne. La société Ard-BNB a enregistré un taux de remplissage de 80% pour les petits gîtes et de 35% pour les gîtes de grande capacité.

Au Center Parcs Les Ardennes à Vielsalm, le bilan des vacances d’été est très bon. "Nous sommes très satisfaits des taux d’occupation: 88% en juillet et 97% en août, soit une diminution de 2% le premier mois et une augmentation de 3% en août par rapport à 2022, indique Ercan Yucksen, manager des opérations. Ce beau résultat s’explique notamment par le fait que nous proposons de nombreuses activités indoor, dont une piscine. Les compagnies aériennes ont, par ailleurs, augmenté les prix des billets d’avion alors que chez nous les prix n’ont pas été revus à la hausse."