Le Cœur de pierre ne laisse pas de marbre les visiteurs de Flammes

Le thème de cette année est Cœur de pierre. "On est parti sur les pierres, pour faire un clin d’œil aux pierres de la région de Durbuy", explique Luc Godard, l’un des 5 membres de l’atelier d’écriture des diverses saynètes avec Delphine Piroton, Sylviane Restiaux, Nancy Collard et Christine Walczynski.

On peut citer notamment: la Roche-à-Frêne, le rocher aux Corneilles, la Croix du curé de Xhignesse et bien évidemment, les menhirs et les dolmens de Wéris.

Les visiteurs sont amenés à résoudre une énigme et à comprendre pourquoi et comment certaines pierres s’illuminent. En plus de plonger dans les contes et légendes, les participants ne passent pas à côté de quelques histoires du passé de la région. "Je viens chaque année, mais j’ai encore appris une chose aujourd’hui. C’est vraiment bien d’avoir un peu d’histoire", précise un visiteur. Il faut compter 3 kilomètres de marche avec un parcours qui commence le long de l’Aisne jusqu’à Juzaine, puis il faut monter vers le belvédère de Bomal, pour ensuite redescendre vers le parc communal en passant par la propriété privée du château.

Lorsque la balade est terminée, les visiteurs se retrouvent dans le parc communal pour trinquer autour d’un verre, manger un bout auprès des diverses associations ou commerces locaux présents comme le club de foot de Bomal, les scouts de Barvaux, la confrérie Glorieux Saint-Hubert, la confrérie des fervents du Beaujolais, le club des Jeunes de Bomal, l’ASBL Durbuy Rock Festival, la ferme Houard, Perlin Pin Peint, Durbuy Z et Délices & Malices.

D’autres animations sont également proposées telles que les Flammèches à 20 h, les jeux d’antan ou encore les concerts folks. Sans oublier qu’à la fin de la soirée a lieu le spectacle son et lumière avec ses effets pyrotechniques.

Rappelons que Flammes attire environ 3 000 personnes sur les 3 jours et ce sont plus de 250 bénévoles qui s’activent afin de faire vivre le village. "Même si c’est le Syndicat d’initiative de Bomal qui l’organise chaque année, sans les jeunes, sans les ouvriers et les employés, Flammes n’aurait pas lieu", reconnaît Pascal Delzandre.

Infos: Flammes. info