Le rêve tourne au cauchemar au Smash Fest à Barvaux

Cependant, des 600 festivaliers présents lors de la première édition du festival de métal, il n’en restait qu’une poignée dans le parc de Juliénas à Barvaux ce week-end.

Une situation qui a créé des tensions entre les deux coorganisateurs Nicolas Houet et Audric Stoufs. Le second a décidé de quitter le navire.

À l’ouverture des portes vendredi soir, le moral était pourtant au beau fixe. L’objectif originel du Smash Fest était de promouvoir les petits groupes. "Cette année, nous avons quand même pris de grosses têtes d’affiche comme Do or Die, Aktarum, Komah ou Murphy’s Law, annonçait enthousiaste Nicolas Houet. Elles ramènent du monde et donnent ainsi de la visibilité aux groupes moins populaires".

Malheureusement pour le Smash Fest, le temps capricieux et les nombreux autres événements organisés le week-end dernier ont eu raison du succès du festival de métal.

Un concert de soutien

Ce mardi, le discours proposé par le désormais seul homme à bord était bien différent. "Le week-end a été très compliqué. Nous avons manqué de monde, de bénévoles et il y a eu des problèmes dans l’organisation. Mais malgré la déception, je n’ai pas envie d’abandonner. Je suis en contact pour mettre en place un concert de soutien. Mon premier but désormais est de rembourser tous nos prestataires".

Est-ce la fin d’un chapitre ou de l’histoire du Smash Fest ?

Difficile à dire aujourd’hui, mais Nicolas Houet ne perd pas espoir d’organiser un jour une troisième édition.