Craintes de fermeture du camping "Aux Frênes" à Barvaux: le dossier avance

Depuis plusieurs semaines, les résidents du camping "Aux Frênes" de Barvaux (Durbuy), situé derrière la piste d’athlétisme et l’ancien labyrinthe au bord de l’Ourthe, se mobilisent. Le site est situé en zone inondable et les campeurs pourraient être expulsés. À la tête du mouvement pour sauver leur lieu de vacances, Claudy Libin a rencontré le président du Parlement wallon, André Frédéric, ce mardi 1er août. Ce rendez-vous est la deuxième étape entreprise par l’habitant de Theux après la distribution d’une pétition aux habitants du village. "L’entretien ne s’est pas mal passé, raconte Claudy Libin. Je lui ai transmis nos demandes et attends désormais son retour. Il avait l’air surpris par notre situation, de ces décisions prises sans papier officiel."