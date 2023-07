Durbuy: le bourgmestre Philippe Bontemps attend désespérément le feu vert pour deux dossiers issus du Plan communal de Développement rural (PCDR)

En fin de conseil, à l’issue de l’ordre du jour, le bourgmestre Philippe Bontemps prend la parole: "À mon tour de profiter des questions d’actualités pour vous faire part de ma déception. En effet, il y a quelques jours vient d’être publiée une liste de dossiers ayant obtenu des subsides régionaux dans le cadre du Plan communal de Développement rural (PCDR). Je pensais sincèrement que deux de nos dossiers feraient partie de ce train, à savoir la deuxième phase prévue dans le cadre de la rénovation du cœur de village de Wéris mais aussi la construction d’une nouvelle salle de village dans le village de Borlon, un dossier très attendu par les habitants de ce village dont la salle actuelle devient plus que vétuste mais aussi par ceux des villages de Bende et Jenneret dont la salle avait subi un incendie il y a quelques années. Je suis étonné et plutôt marri car les contacts que j’ai eus me disent que ces dossiers étaient de qualité et en bonne voie de subsidiation. D’où ma surprise. D’autant plus que nous ne recevons aucune réponse aux courriers envoyés à la ministre Tellier, qui exerce la tutelle sur le développement rural. Il reste deux trains de subsides avant la fin de la législature et j’espère sincèrement y voir figurer ces deux dossiers. Et pourquoi pas également celui de la salle de village de Aisne. Ces dossiers PCDR me tiennent particulièrement à cœur car ils émanent de processus de participation citoyenne et répondent aux besoins des habitants."

Et de s’adresser au conseiller de la minorité Éric Jurdant (Écolo): "J’espère que vous pourrez relayer mon point de vue à Mme Tellier pour que ces dossiers puissent obtenir le feu vert et enfin avancer."