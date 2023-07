50 centimes de plus par heure pour se stationner à Durbuy Vieille-Ville à l’automne prochain

Plus tôt au cours de ce conseil, l’échevin des Finances Fabrice Sarlet a annoncé la hausse des prix de stationnement à payer aux horodateurs de Durbuy Vieille-Ville: "Vous n’êtes pas sans savoir que tout augmente. Afin d’anticiper la recherche de nouvelles recettes, nous avons décidé d’indexer le prix des emplacements de stationnement à Durbuy Vieille-Ville. à savoir une hausse de 0,50 € par heure sur tous les emplacements payants. Quant à la redevance forfaitaire due en cas de non-paiement de ce stationnement, elle passe de 25 à 40 €. Cela ne pourra qu’inciter les gens à être plus vigilants et à s’acquitter de leur redevance de stationnement. Ces nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur à l’automne prochain".