La Petite Merveille à Durbuy: toutes les activités du groupe sous le même toit et un nouveau directeur général

Benoit Bronckart deviendra dès le 1er septembre le nouveau directeur général de La Petite Merveille. Il en assurera la gestion quotidienne et fera rapport au Conseil d’administration, qui est présidé par Bart Maerten. "Au fil des ans, Benoît Bronckart s’est fait un nom chez Unilever et AB Inbev, où il était Business Unit President de l’Europe centrale. Il a acquis une vaste expérience dans les domaines de la finance, de la vente, du marketing et de la direction générale. Benoit Bronckart est né à Liège, il est ingénieur commercial de formation", précise le communiqué.

Le nouveau directeur général se déclare enthousiaste: "J’ai hâté de collaborer avec l’ensemble de l’équipe. Chaque jour, nous nous efforcerons de proposer des expériences inoubliables à tous nos visiteurs, en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux. La qualité, l’innovation et le respect de l’environnement seront au cœur de nos priorités", souligne Benoît Bronckart

Marc Coucke: "Nous entrons dans une nouvelle phase d’activités"

"Le projet de Durbuy est le plus fou que nous ayons jamais entrepris, et le plus beau. Ces dernières années, avec Bart Maerten et Wout Bru, nous y avons mis toute notre âme, indique Marc Coucke, le fondateur d’Alychlo. Nous entrons à présent dans une nouvelle phase de nos activités à Durbuy. Toutes nos activités sont désormais regroupées au sein d’une seule entreprise et Benoit Bronckart possède l’expertise et l’état d’esprit nécessaires pour réaliser nos rêves."

Quant à Bart Maerten, le président du Conseil d’administration de La Petite Merveille, il indique: "Ma famille investit à Durbuy depuis trois générations. Avec l’arrivée de Marc Coucke et de Wout Bru, nous avons pris un formidable élan et réussi à construire quelque chose de

particulièrement beau. Sous la direction de notre nouvel administrateur délégué, Benoît Bronckart, nous voulons continuer à développer et à professionnaliser notre entreprise En tant que membre du conseil d’administration, je continuerai à apporter ma contribution à la réalisation de cet objectif".