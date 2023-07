Le Smash Fest remet le couvert ce week-end avec 32 groupes de rock qui se produiront durant trois jours au parc Juliénas de Barvaux

"On a joué dans plusieurs groupes ensemble. Pendant le Covid, on s’est dit que ça serait bien de pouvoir organiser des concerts une fois que la situation sanitaire le permettrait à nouveau. En effet, nous avons constaté, dans notre entourage, que plusieurs jeunes groupes avaient du mal à se lancer et trouver des scènes pour jouer dans la région, et plus généralement en Wallonie, constatait Nicolas Houet l’an dernier, peu avant d’organiser le 1er Smash Fest barvautois. Notre ambition est toujours de promouvoir la musique rock dans son ensemble, de mettre le pied à l’étrier des jeunes groupes rock (metal, punk, ska, alternatif…) de la région en organisant notamment ce festival."

Un festival qui avait connu une première édition des plus encourageantes l’an dernier.

Pour cette seconde édition, les organisateurs voient un rien plus grand. "Nous proposerons toujours des concerts sur trois jours et deux scènes extérieures en alternance, explique Nicolas Houet. Mais cette année, nous accueillerons 32 groupes. Dont beaucoup de jeunes groupes prometteurs mais nous avons voulu programmer cette année quelques têtes d’affiche fédératrices Et du côté de l’organisation, nous avons été rejoints depuis l’an dernier par Jason, Mia et Logan et nous pourrons compter ce week-end sur une trentaine de bénévoles motivés."

Entrées disponibles sur le site:

https ://my.weezevent.com/smash-fest-2eme-edition