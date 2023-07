Esperensis, le livre monde de Cécilia Duminuco : son 1er roman publié aux éditions Memory

L’héroïne de ce roman, Amélia Quinquet mène une vie particulièrement morose, entre son métier dans une librairie de quartier de Paris, tenue par un propriétaire au caractère morne et désagréable, et des relations familiales plutôt compliquées.

Une vie insipide donc jusqu’au jour où un étrange personnage aux grosses moustaches, semblant tout droit sorti d’Alice au Pays des Merveilles ou d’un conte de Dickens, apparaît brusquement et la met en possession du livre d’Esperensis. Un étrange grimoire, écrit par un certain Chapoka Tee, dans lequel les pages sont initialement vierges. Quand, quelques heures plus tard, ces mêmes pages vont finalement laisser apparaître une première poésie, un conte ensuite, des leçons de vie,… Petits fragments de textes dans lesquels Amélia va rapidement puiser réflexion, inspiration et confiance en soi… Sa vie va alors basculer du jour au lendemain et l’emmener vers des destinations improbables qui, de Venise à la Colombie britannique, vont l’emmener sur un chemin insoupçonné à la rencontre d’elle-même.

Pour son baptême du feu littéraire, Cécilia Duminuco nous convie au cœur d’un véritable livre monde qui embrasse bien des genres: fantastique tout en étant réaliste, quête initiatique, développement personnel, mais aussi contes et poésies qui remplissent progressivement le livre d’Esperensis.

"Depuis mon enfance, j’ai toujours écrit de petites histoires, des contes, de la poésie, des nouvelles…. C’est donc tout naturellement que j’ai placé des contes et de la poésie au cœur de ce 1er roman, écrit il y a deux ans durant ma première grossesse", confie Céclilia Duminuco.

Conservatrice et restauratrice de manuscrits anciens

Un 1er roman dans lequel le livre tient une place centrale tout comme dans la vie de Cécilia Duminuco qui, parallèlement à des études de peinture à Saint-Luc à Liège, a suivi une formation en conservation-restauration de livres anciens qui l’a conduite à travailler en Irlande et – en Angleterre dans de prestigieuses bibliothèques au contact de précieux manuscrits. "J’ai tout d’abord travaillé à la Chester Beatty Library qui abrite une vaste collection de littérature venue du monde entier (Japon,…). Là, j’ai notamment pu travailler à la conservation de manuscrits anciens, d’imprimés de Goya,… J’ai ensuite travaillé pour l’université de Cambridge à des projets de numérisation de manuscrits grecs mais également d’ouvrages contenus dans la bibliothèque personnelle de Darwin. Mes pas m’ont ensuite ramenée en Belgique…"

En Belgique où le virus de l’écriture ne semble plus vouloir la quitter. Cécilia Duminuco travaille à de nouveaux romans et des nouvelles seront prochainement publiées.

"Le livre d’Esperensis", Cécilia Duminuco, éditions Memory. www.ceciliaduminuco.com