Wéris: le village des mégalithes et des pierres de légende

Mais le village de Wéris, qui, depuis de nombreuses années, fait partie intégrante de la caste très fermée des plus beaux villages de Wallonie, recèle encore bien d’autres trésors architecturaux, comme en témoignent Aubrée Godefroid et Thimotée Fraiture, de la Maison des mégalithes, basée au centre du village.

Une visite en leur compagnie permet de se rendre compte des multiples richesses patrimoniales de ce village niché en contrebas de la Calestienne.

Le château ferme du XVIIe siècle

La visite débute par l’imposant château-ferme que construisit en 1684 Jean-Mathieu Marchant, maître des forges dans la vallée de l’Aisne. Aujourd’hui, l’épaisse bâtisse abrite un restaurant étoilé bien connu de tous les gastronomes: le Cor de chasse.

Dans la même rue sont disséminées d’anciennes fermes qui font tout le charme et l’homogénéité du village de Wéris, comme l’explique Thimotée Fraiture: "La pierre est partout, à Wéris. La plupart des maisons du village sont construites en calcaire, très présent dans le sous-sol, mais aussi en pierre poudingue, que l’on retrouve également dans les menhirs découverts jusqu’ici, ainsi qu’en grès. Dans cette rue, on trouve de nombreuses fermes en pierre calcaire, datant pour certaines du XIXe siècle. Elles sont dites en long car elles comprenaient tout à la fois un corps de logis, une grange et une étable. D’autres fermes se caractérisent encore par leurs belles façades à pan-de-bois."

L’église millénaire dédiée à Sainte-Walburge

Nos pas nous emmènent ensuite au centre du village, vers l’église Sainte-Walburge. "Il s’agit d’une église millénaire datant du XIe siècle, de style roman mosan, témoigne Aubrée Godefroid, directrice-conservatrice de la Maison des mégalithes. Elle se caractérise par sa tour carrée, la partie la plus ancienne de l’édifice qui, au Moyen Âge, servait à abriter les habitants en cas de danger. L’église romane a encore subi d’importantes transformations au fil des siècles, notamment aux XVIe et XVIIIe siècles. Depuis deux ans, l’église abrite de somptueux vitraux que l’on doit à l’artiste durbuysien Gilbert Laloux."

À noter encore, les abords de cette église, avec notamment son parvis pavé et son enclos paroissial récemment rénové.

À la sortie de l’église romane, on retrouve également un autre trésor patrimonial du village, à savoir la maison forte. "Faisant front à l’église, cette imposante bâtisse témoigne du passé médiéval du village, précise Thimotée Fraiture. Érigé au moyen d’épais murs de calcaire et de grès, ce bâtiment jouait un rôle éminemment défensif. La bâtisse a ensuite subi de nombreux remaniements au fil des siècles, pour devenir le presbytère au XIXe siècle, et aujourd’hui une belle maison de maître."

La promenade dans le village de Wéris recèle encore bien des trésors cachés à qui sait les appréhender. Comme de charmantes ruelles pavées ou cet ancien petit fournil à pan-de-bois, niché dans le jardin de la Maison des mégalithes, et qui abrite encore un four à pain d’autrefois.

À Wéris, l’histoire est partout ! On vous avait prévenu.

Pour toute information sur le village: Maison des mégalithes, 7, place Arsène Soreil. au 086/21 02 19 ; www.megalithes-weris.be