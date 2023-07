À Durbuy, la minorité critique "les jeux d’écriture" dans les comptes

Les présentations, tableaux et graphiques étaient de sortie lors de la dernière séance du conseil communal durbuysien. En entrée, le président du CPAS Arnaud Delzandre a exposé les comptes 2022 de l’action sociale. L’exercice propre affiche un mali, "mais il est résorbé par les exercices précédents et l’augmentation des subsides communaux", explique le libéral avant de mettre en valeur l’une des réussites du Centre: "19 personnes ont retrouvé de l’emploi, majoritairement via l’article 60 et dans l’horeca, mais aussi dans le transport ou le secrétariat." Sans faire de vague, le compte a été adopté unanimement.