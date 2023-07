SDT: Durbuy n’est pas repris comme pôle touristique

Comme à Vielsalm ou Hotton, les conseillers considèrent que le plan proposé aujourd’hui n’est pas adapté à la réalité géographique d’une commune rurale et étendue comme Durbuy.

Lors de la séance, le bourgmestre Philippe Bontemps a évoqué les deux principaux arguments qui justifient le refus du collège.

Le premier est qu’à terme, seuls Bomal, Barvaux et Verlaine, grâce à sa proximité avec la gare de Hamoir, seraient considérés comme pôle de centralité. Résultat: de nombreux terrains à bâtir dans les autres villages seront rayés. Le mayeur évoque qu’un permis ne pourra être octroyé que sur un terrain pour cinq. En d’autres mots, la valeur des terrains à bâtir risque de s’effondrer.

"Nous ne pouvons pas admettre ce genre de choses, poursuit Philippe Bontemps. En Flandre, un dédommagement est prévu pour les propriétaires de terrain, mais pour l’instant rien n’est évoqué en Wallonie. Que les services de la poste ou de collectes d’immondices passent pour 10 ou 20 maisons, c’est pareil."

"Le Luxembourg considéré comme une réserve d’Indiens"

Second point de discorde avancé: Durbuy n’est pas repris comme un pôle touristique.

"C’est quand même extraordinaire quand on est la première destination touristique de Wallonie", s’étonne le bourgmestre, rejoint par l’ensemble du conseil.

Le conseiller de la majorité Josy Marot, présent lors de l’assemblée générale d’Idelux, a partagé un avis dans le même sens, mais à l’échelle de la province, concernant le SDT. Il rappelle que le schéma ne comprend aucun pôle touriste ou économique en Luxembourg.

"Le Luxembourg est considéré comme une réserve d’Indiens. Si la dorsale wallonne entre Charleroi et Liège n’est pas oubliée, l’axe nord-sud entre Bruxelles, Arlon et Athus n’est pas considéré comme un pôle économique majeur", complète l’Engagé. Avant de revenir sur le problème des permis de bâtir: "C’est remettre la responsabilité sur la Commune. Sur le permis octroyé pour cinq terrains, lequel sera choisi par les autorités ?"

Si à l’origine, le collège comptait rendre un avis favorable avec une série de conditions, Philippe Bontemps juge plus simple de rendre un avis défavorable, "Car sinon, on ne retiendrait que le"oui"et pas les nombreuses conditions. Celles et ceux qui nous ont vendu ce produit n’ont pas de considération pour les communes rurales et propriétaires privés", a conclu le bourgmestre.