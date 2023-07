24e Fête du vin à Grandhan (Durbuy): les vins de France en découverte

Quatre nouveaux viticulteurs intégraient cette année la fête, venus du Beaujolais, des Côtes du Rhône, du Val de Dagne (Corbières) et de Chablis. Tout le week-end, l’événement, convivial à souhait, a une fois de plus combiné dégustation et gastronomie avec de nombreux repas proposés tout au long du week-end, ainsi que, dimanche, le rallye touristique des voitures ancêtres du club local 2VC (Vieux Crus, Vieilles Cuvées), en soutien à Capucine. Tous les bénéfices du rallye, ainsi que les dons éventuels, seront en effet reversés au profit de la recherche contre la mucoviscidose (association Muco.be).