Pas de permis pour le labyrinthe de Durbuy ? Écolo dénonce "la bienveillance" de la Commune

Le groupe pointe un autre manquement, du côté du camping Greenfields cette fois. "I l continue son exploitation pour la troisième année consécutive, sans disposer de permis unique dûment adapté aux investissements réalisés."

Pour les Verts, c’en est trop. "Une “bienveillance” est-elle accordée au groupe Coucke, au nom de l’emploi, au travers de dossiers de régularisation ?", s’interrogent les écologistes.

"Ce qu’on pensait être juste"

Nous avons contacté le CEO de la Petite Merveille, Bart Maerten. Il rappelle que la société a repris le labyrinthe et l’a déménagé de Barvaux à Rome. "Nous avions demandé à la commune si nous devions entreprendre des démarches, explique-t-il. Nous avons reçu la réponse tardivement. Il faut effectivement un permis pour des plots que nous avons installés. On a fait ce qu’on pensait être juste. La réponse est attendue prochainement, mais cela n’empêchera pas l’ouverture du labyrinthe, non. La demande a été faite. Je n’avais jamais entendu Écolo se plaindre de cela. Tout a été remis en état à l’ancienne localisation, ce que nous comptons faire ici aussi si nous devions changer d’endroit."

"En cours de régularisation"

La Commune de Durbuy serait-elle "bienveillante" à l’égard du groupe Coucke comme le laisse entendre les écologistes ? En l’absence du bourgmestre Philippe Bontemps, en congé, c’est la première échevine Laurence Jamagne, qui s’exprime, par voie de communiqué au nom du collège communal. Un collège qui tient d’abord à rappeler l’importance des procédures. "Le labyrinthe était précédemment à Barvaux et avait un permis en bonne et due forme, rappelle le Collège durbuysien. L’édition 2023 a changé de localisation et un permis a été déposé, la procédure de régularisation est en cours et, sous réserve, devrait aboutir favorablement… La situation du camping dit"Greenfields"est aussi en cours de régularisation."

"Il est évident qu’il est bien plus confortable pour la Ville d’étudier un dossier en amont de sa réalisation plutôt que d’être engagé dans une phase de régularisation, poursuit le Collège. Il faut reconnaître que c’est souvent notre quotidien. C’est pour cela que le service urbanisme a été renforcé. Nous veillons à ce que les porteurs de projet puissent être accompagnés par notre équipe sur le parcours administratif adéquat. Un agent constatateur a été engagé pour constater les infractions urbanistiques."

J. R. et L. P.

Le Labyrinthe ouvre ce 1er juillet

Le Labyrinthe, sorti de terre pour la première fois en 1997, à Barvaux-sur-Ourthe, change de lieu et de gestionnaire, le concept ayant été repris par Marc Coucke, en 2021. Après avoir assuré la transition pendant deux ans, les fondateurs, Fabienne Delvaux et Jean-Luc Arendt, laissent leur "bébé" entre de bonnes mains. "Le maïs a été planté sur une parcelle située, rue du hasard, à Rome-Durbuy, en face du parc Adventure Valley, précise Luigi Coduti, directeur commercial d’Adventure Valley. Cette nouvelle activité, accessible du 1er juillet au 1er octobre, constitue un plus pour le parc. En effet, les visiteurs peuvent s’ils le souhaitent y passer l’avant-midi et jouer à se perdre, l’après-midi, dans le labyrinthe."

Le Labyrinthe de Durbuy permettra aux petits et aux grands de vivre une aventure magique dans un champ de maïs de 11 ha, traversé par 10 km d’allées et ponctué de cinq spectacles animés par des comédiens déjantés.

Le thème des dinosaures

Le fil conducteur de l’édition 2023 ? Skinny et l’œuf mystérieux. "Le thème des dinosaures a été retenu car il évoque en filigranes le parc où l’on retrouve, dans la Fabrique, deux squelettes de dinosaures. Le jeu consistera à retrouver l’œuf dans le dédale de maïs. Pour retrouver sa trace, il faudra dénicher les indices et résoudre les énigmes", poursuit le directeur commercial.

L’an dernier, l’équipe de Marc Coucke était déjà à la barre et la foule avait été au rendez-vous.

"Le thème 2022, à savoir Pinocchio, avait attiré environ 60 000 visiteurs dans le champ de maïs, à Barvaux-sur-Ourthe, se rappelle Luigi Coduti. Nous espérons faire mieux cette année, soit atteindre, voire dépasser, la barre des 70 000 entrées. Cela dit, nous savons que, pour une activité de plein air, la météo est déterminante."

Nadia Lallemant

Le Labyrinthe sera ouvert du 1er juillet au 1er octobre. Le dédale de maïs sera animé par des comédiens tous les jours de 10 à 19 h, du 1er juillet au 27 août. Du 28 août au 1er octobre, il sera ouvert en semaine de 11 h à 17 h Plus d’infos www.lelabyrinthe.be