La Fête du vin de Grandhan les 1er et 2 juillet: un 24e tour de france viticole

Durant ces deux journées, on pourra ainsi déguster des vins venus de nombreuses régions de France: Beaujolais, Alsace, Bergerac, Côtes du Rhône, Bugey, Bourgogne, Chablis, Val de Dagne-Corbières, Côtes rôties, Condrieu, Saint-Joseph… Ainsi que des produits de terroir tels que les jambons ibériques et fromages français.

Tous ces produits seront à déguster à la salle de village de Grandhan le samedi 1er juillet de 10h à 22h et le dimanche 2 juillet de 11h à 19 h.

À noter encore qu’outre un château gonflable présent les deux jours, les enfants pourront se faire grimer gratuitement le dimanche après-midi.

Dégustations, banquet, pétanque le samedi

Les festivités débuteront le samedi 1er juillet, dès 11 h, avec la traditionnelle inauguration en présence des autorités communales, des différentes confréries et du comité de jumelage. Un dîner steak-­frites­-salade suivra (16 €). L’après-­midi, place aux boulistes avec le 21e concours de pétanque en triplettes (inscriptions à 13 h, 6 € par joueur). Le soir, à partir de 19 h 30, un grand banquet est organisé avec, au menu, poulet à l’estragon, petit pois, tagliatelles et dessert (menu adulte: 16 € ; menu enfant: 9 €. Réservations obligatoires au plus tard le 25 juin au 0496/87 49 19 ou feteduvingrandhan@gmail.com).

La balade des Vieux Crus et Vieilles Cuvées en soutien à Capucine

Tradition toujours le dimanche 2 juillet au matin, dès 8 h 30, avec la 21e balade réservée aux véhicules de 25 ans et plus, GT et cabriolet, dans la région de Durbuy. Ces beaux bolides répondront à l’invitation du club de collectionneurs local, les "2VC" ou "Vieux Crus, Vieilles Cuvées" (inscription pour le dimanche 25 juin: 40 € ; réservations: www.2vc.be ou 0487/10 09 12). Après la balade matinale, un grand barbecue sera prévu vers 13 h 30.

Une balade qui, cette année, sera organisée en soutien à Capucine. Tous les bénéfices du rallye, ainsi que les dons éventuels, seront en effet reversés au profit de la recherche contre la mucoviscidose (association Muco.be).

L’entrée à la Fête du vin est gratuite. Réservation pour les repas pour le jeudi 25 juin au 0496/87 49 19 ou feteduvingrandhan@gmail.com.