La Dorsale famennoise, un nouveau tracé à vélo reliant Bomal à Houyet, sera inaugurée le samedi 24 juin à Durbuy

Depuis de nombreuses années, l’ASBL Pays de Famenne, composé des six communes de Marche-en-Famenne, Hotton, Durbuy, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze, ne cesse de promouvoir la pratique du vélo, via un maillage des voies lentes aménagées sur son territoire, notamment via le système très pratique des points noeuds.