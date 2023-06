Trois jours et trois lieux pour la Fête de la musique de Durbuy avec Calumny, Jali,...

Le vendredi 23 juin à Durbuy Vieille-Ville

Le vendredi 23 juin, le centre historique de Durbuy accueillera le chanteur Jali, auteur de l’ Española ; Doowy, nouvelle étoile montante de la scène belge qui délivre des morceaux de pop synthétique teintée de funk et le groupe de cover de la région Oh My Band. Les festivités débuteront à partir de 18 h.

Le samedi 24 juin à Barvaux

Le samedi 24 juin, la Fête de la musique prendra la direction du parc Juliéans à Barvaux où la musique résonnera dès 13 h 30.

Au programme:

– Les Jenlisisters: un duo qui permettra aux petits et aux grands de redécouvrir

les héros de leur enfance sous un nouveau jour. Un spectacle qui allie son et

vidéo. À découvrir dès 3 ans.

– Second Souffle: un autre duo qui nous emmènera dans un univers où la world

musique, le jazz et la musque classique riment avec deux accordéons.

– Atelier DeeJaying de la Maison de Jeunes de Durbuy: on pourra découvrir le résultat d’un travail mené par les jeunes de la M.J. dans le cadre de leur atelier d’initiation au deejaying en collaboration avec le DJ Marchois Yangi.

– Y.P.K.: il s’agit ici du projet hip-hop mené par M.C. Slepy de Barvaux. Accompagné de DJ Funknastik, le rap sera à l’honneur avec cet artiste qui a un pied en

Belgique et un autre dans son pays natal, la Pologne.

– One Hour: attention, grosses guitares au programme avec ce groupe de

metalcore famennois qui parvient à faire le grand écart entre riffs efficaces, session rythmique en béton et attitude résolument positive.

– Aktarum: un autre groupe à "grosses guitares". Dans une ambiance qui rappelle les légendes et les trolls, ce groupe est parvenu à tirer son épingle du

jeu et à devenir l’un des groupes phares de notre plat pays sur la scène folk-metal.

– Calumny: ce duo originaire de Famenne est devenu en très peu de temps une valeur sûre de la musique electro à l’échelon national.

Le dimanche 25 juin à Azur en Ardenne à Barvaux

Le dimanche 25 juin, l’établissement Azur en Ardenne ouvrira gratuitement ses portes de 16h à 18h pour le concert d’ Albert Bluesband. Entre blues, rock, pop et classic rock, les reprises se succéderont et raviront les amateurs du genre.

Plus d’informations et horaires complets sur www.ccdurbuy.be L’accès à l’ensemble de ces festivités est gratuit. L’ensemble des lieux proposeront des solutions de restauration et de bar.