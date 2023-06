Choux-Vrac et Ciboulette: une épicerie paysanne vient d’ouvrir à Barvaux

C’est sur la route de Durbuy à Barvaux qu’Andy Thys vient d’ouvrir son nouveau commerce de proximité Chou-Vrac et Ciboulette à Barvaux. "Durant une dizaine d’années, j’ai travaillé dans la gestion de différents magasins bio. J’avais envie d’ouvrir ma propre épicerie, explique Andy Thys, le patron. De plus, toutes les épiceries se trouvent au moins à 10 km de Barvaux. Pour moi, c’est l’endroit idéal pour me lancer."