Le gîte du Fond de Vedeur est en perdition. Laissé à l’abandon depuis des années, il dépérit à vue d’œil. Si personne ne vient le sauver dans un avenir proche, il sera définitivement perdu.

La bâtisse en impose. Moellons de calcaire, grandes fenêtres. Une petite gloriette de bois veille au fond du jardin, offrant la douceur ombragée de sa toiture pointue aux visiteurs. Un ruisseau traverse la propriété de ses eaux rageuses. Il a été pendant des décennies la source qui a alimenté ce vieux moulin devenu manufacture.

Mais à y regarder de plus près, on voit que beaucoup de carreaux sont cassés. La poignée de la porte principale résiste et garde au secret les entrailles de cette belle et grande maison. Mais d’autres portes bâillent au vent et invitent le visiteur à découvrir les mystères de ces lieux.

Riche passé

En 1886, les trois frères Gresset, Charles, Félix et Édouard, rachètent les terres où se trouvait avant un moulin. Deux ans plus tard, ils y érigent une manufacture. Félix reprend ensuite les parts de ses frères et remplace la roue hydraulique du moulin par une turbine.

Le catalogue de la fabrique Gresset est plutôt hétéroclite: on y retrouve, outre les mètres pliants (d’où le nom de "fabrique linéaire"), des raquettes de tennis, des luges, des traîneaux, des toitures courbées pour les wagons de train, des jantes pour voiture. Au début du XXe siècle, Félix Gresset y travaillait le bois courbé avec une trentaine d’ouvriers.

En 1954, Édouard Gresset, fils de Félix, gérait encore la fabrique quand il décède d’une crise cardiaque au cœur de l’usine. Sa veuve vend les machines, les stocks. Le bâtiment a ensuite été loué par la gendarmerie. Puis il a été occupé comme maison de repos, enfin comme gîte touristique.

Toujours référencé

Le Fond de Vedeur a été exploité comme gîte jusqu’aux environs de 2016. Assez curieusement, on trouve encore plus d’une dizaine de pages sur internet qui en font la référence comme lieu de villégiature, avec les tarifs de location, de nombreuses photos et des avis d’utilisateurs. Booking, TripAdvisor, Ready to trip et bien d’autres en vantent les mérites et le charme désuet. Ce qui égratigne quelque peu la crédibilité de ces sites.

Te koop

Le Fond de Vedeur appartient toujours aux descendants de la famille Gresset.

Ils seraient prêts à vendre les lieux, comme en atteste une affichette "Te koop" sur la porte d’entrée.

Mais les acheteurs potentiels ne se bousculent pas et la vieille fabrique du Fond de Vedeur disparaît petit à petit sous la végétation galopante.

Du côté de la Ville de Durbuy, on aimerait que ce bâtiment retrouve une nouvelle affectation. Ouvert aux quatre vents, visité par de nombreux urbexeurs, il se détériore rapidement. L’espoir de la Commune serait qu’il puisse être utilisé comme logement pour les travailleurs de l’horeca actifs au cœur de la vieille ville. Ou alors en faire un lieu pour organiser des escape rooms. C’est vrai que le décor décrépi s’y prêterait à merveille.

Souvent squatté, à l’abandon, le Fond de Vedeur se meurt inexorablement. Qui sait s’il pourra un jour retrouver son lustre d’antan.