Durbuy: Le bureau ProConseils-Crelan vient d'inaugurer ses nouveaux loacus de la route de Durbuy à Barvaux

"Nous avons emménagé dans ceux-ci depuis la fin du mois de mars. En 2017, les bureaux Crelan de Barvaux et de Bomal avaient déjà fusionné, explique Vincent Lamotte, qui avec son associé Fabrice Sepult, gère le bureau barvautois. Nous étions un peu à l’étroit dans notre agence de l’entrée de Chainrue. Ces nouveaux bureaux, plus spacieux et lumineux, nous permettent déjà de recevoir nos clients dans un lieu également plus accessible avec de larges possibilités de parking, et plus adapté. Outre l’aspect bancaire, nous sommes également courtiers en assurance, mais également une fiduciaire avec des conseils de fiscalité. Nous avons également un ancrage agricole assez fort avec la présence d’un agriconseiller dépendant de la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA)".

ProConseils-Crelan barvaux, route de Durbuy, 11 à Barvaux. 086/21 26 96 ; www.proconseils.be