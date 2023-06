Barvaux: l’art en plein air avec la 2e édition du Boulv’Art jusqu'au 15 août

Il s’agit en réalité de "Boulv’Art", une exposition d’artistes locaux organisée dans les rues et les commerces du village. Cette idée, créée en 2021, émane du royal syndicat d’initiative de Barvaux, en collaboration avec l’ASBL L’univers des Artistes. Les deux organismes ont décidé de remettre le couvert depuis le 1er mai.

"Le succès était au rendez-vous en 2021, les commerçants et les artistes locaux nous ont demandé d’organiser une nouvelle l’édition", explique Marie-Christine Noirhomme, en charge de l’animation au syndicat d’initiative barvautois.

Le thème de cette deuxième édition porte sur la récupération. "D’une part, le thème permet aux artistes et aux ASBL de limiter les coûts des œuvres. Et d’autre part, cela permet de faire du bien à l’environnement de recycler un peu les objets", ajoute-t-elle. En guise d’exemple: quelques panneaux artistiques ont été récupérés et remis au goût du jour par des enfants à travers des stages organisés par l’Office Animations Loisirs (OAL) de Durbuy. Outre ces panneaux artistiques, des sculptures de toutes formes sont également exposées dans le parc communal et dans les commerces.

"Tout comme à la première édition, nous laissons la liberté aux commerçants d’exposer les œuvres, précise Marie-Christine Noirhomme qui lance d’ailleurs un appel aux artistes qui n’ont pas encore l’opportunité de valoriser leur travail à Boulv’Art. Il est encore possible de nous faire la demande pour exposer des œuvres. Il suffit de contacter le RSI de Barvaux ou l’ASBL L’Univers des artistes et nous ferons le nécessaire".

Portes ouvertes chez les artistes les 3 et 4 juin

Les organisateurs du Boulv’Art proposent également une journée portes ouvertes ces 3 et 4 juin prochains chez les artistes. "J’ai adhéré à cette exposition Boulv’Art. J’aime cette démarche où l’on met en avant les artistes locaux dans le village et alentours. Je trouve cela important pour nous", explique Philippe Dumont, un artiste peintre, sculpteur et photographe qui permettra aux visiteurs de découvrir son univers en exposant une quarantaine d’œuvres chez lui, à Tohogne.

D’ici le week-end prochain, une dizaine de panneaux et d’œuvres vous attendent déjà dans le parc communal et dans les commerces de Barvaux.

L’exposition se terminera le 15 août prochain.